Intervenuto durante la trasmissione “In Onda” su La7 il professor Crisanti, primo collaboratore del Presidente del Veneto Luca Zaia per l’emergenza Coronavirus, si è espresso in merito all’eventuale apertura degli stadi dicendo: “Difficile controllare le persone all’interno degli stadi garantendo le distanze. Non credo che in caso di esultanza i tifosi rimangano seduti e distanziati”.