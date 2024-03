Cremonese vince a Modena, Ciofani: «A fare la differenza è la continuità»

Daniel Ciofani è intervenuto nel post-partita di Modena-Cremonese per commentare la vittoria conquistata ieri sera all’ultimo secondo. Di seguito un estratto delle sue parole riportate da cuoregrigiorosso.com:

«Vittoria fondamentale arrivata in modo rocambolesco, quando anche il punto poteva essere da apprezzare. È un campionato in cui è difficile vincere sempre, fuori casa ancora di più. E avevamo contro un Modena tosto, alla fine è la continuità di risultati a fare la differenza”.

Per la promozione conta tantissimo la continuità, conta l’alchimia tra tutte le componenti: squadra, mister, tifosi, società. E anche la stampa. Questa sera, dopo essere rimasti in dieci, abbiamo cercato di difenderci ma sull’ultima palla c’era la sensazione di poter segnare. Cosa che non si può spiegare a tavolino, sono sensazioni dal campo».