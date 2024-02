Cremonese verso il Palermo: Rocchetti in gruppo. Il report dell’allenamento odierno

Continua la preparazione della Cremonese in vista del Palermo.

Ecco il report pubblicato dal club lombardo:

Allenamento in mattinata per la Cremonese, che si prepara ad affrontare il Palermo sabato allo stadio “Zini”. La squadra si è ritrovata negli spogliatoi intorno alle 9 per cominciare un’ora più tardi in palestra con i lavori di prevenzione e l’attivazione muscolare. Poco dopo, sul campo numero 1, l’allenamento è proseguito con il riscaldamento tecnico e un lungo focus tattico. Rocchetti ha svolto parte dell’attività con il gruppo, lavoro personalizzato per Tuia. Domani allenamento alle ore 10.30