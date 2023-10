Al termine della gara persa contro il Sudtirol, il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti parole:

«Dispiace anche perché poi l’atmosfera è sempre positiva, i tifosi sono sempre presenti dal primo al novantesimo. Sotto questo aspetto la squadra ha reagito e ha risposto bene per quello che riguarda le due facce che la squadra ha avuto. Non abbiamo fatto un buon primo tempo, un po’ se vogliamo anche sotto ritmo, lenta, prevedibile, quando invece nel secondo tempo abbiamo preso il predominio del campo creando tantissimo. La squadra meritava di più soprattutto per quello che ha dato il secondo tempo. Il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria. Io credo che rispetto allo scorso la mia squadra gioca molto meglio, è meno compatta ma gioca molto meglio. Noi creiamo dalle 5 le 6 occasioni da gol in tutte le partite e quindi credo che sia importante questo. Allo scorso eravamo impenetrabili, potevamo stare ore e ore lì che non ci facevano gol. Poi al momento riuscivamo a fare un gol anche qualche volta per fortuna. Quest’anno invece abbiamo un’altra filosofia. Credo che ci divertiremo di più ma perderemo anche di più».