Cremonese-Palermo, Stroppa: «Sull’11 contro 11 gara a senso unico. Prestazione straordinaria»

Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara pareggiata contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Oltre a un ottimo secondo tempo anche un grandissimo primo tempo. In 11 contro 11 la partita era a senso unico. Peccato per l’espulsione. Non siamo stati bravi a pareggiarla nel primo tempo. La squadra nonostante le difficoltà non si è mai disunita, ha fatto tutto quello che doveva fare coem se fosse in parità numerica. Prestazione straordinaria».