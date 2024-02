Cremonese-Palermo, Stroppa: «Siamo stati vicini a vincerla. Bravi a non aver concesso il terzo gol ai rosanero»

Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara pareggiata contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Cosa ho detto all’intervallo? Ho detto che bastava un episodio, ho detto loro di continuare a lavorare come stavamo facendo e ho fatto i complimenti per la prestazione. Bisognava continuare cosi e non concedere il terzo gol agli avversari. La squadra è tornata in campo con la consapevolezza di poterla agguantare, peccato perché siamo stati vicini a vincerla la partita. Una partita di questo livello ci deve dare tantissima autostima. Perdere punti oggi sarebbe stato un peccato vista la prestazione. Miglior Cremonese della stagione? Voi guardate i risultati, quindi confermo per la continuità. Le prestazioni sono sempre in crescita, c’è una crescita mentale e consapevolezza migliore rispetto a prima. Era una squadra da sistemare e lo abbiamo fatto piano piano con il lavoro. Ho uno spogliatoio straordinario. Siamo focalizzati sul nostro obiettivo».