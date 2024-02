Cremonese-Palermo, si va verso gli oltre 12mila presenti: il dato sui biglietti venduti

Si avvicina il confronto diretto tra Cremonese e Palermo. Entrambe le formazioni ambiscono alle prime posizioni di classifica e, dunque, allo ‘Zini’ ci si aspetta un match di primissimo livello. Sugli spalti non sarà da meno perché, come riportato da sportgrigiorosso.it, sono 6110 i biglietti venduti in prevendita per Cremonese-Palermo.

Ben 2410 acquistati in curva ospite, assisteremo dunque ad un nuovo assalto di tifosi rosanero. Siamo ben oltre i 12000 presenti, contando gli abbonati.