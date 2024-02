Cremonese-Palermo, l’ex Mutti: «Sarà una grande partita. Brunori? Da Serie A»

CESENA, ITALY - APRIL 22: Bortolo Mutti head coach of Palermo during the Serie A match between AC Cesena and US Citta di Palermo at Dino Manuzzi Stadium on April 22, 2012 in Cesena, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Bortolo Mutti, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi soprattutto in vista del prossimo match tra Palermo e Cremonese.

Di seguito le sue parole:

«La prossima sarà una grande partita. Il Palermo viene da un periodo positivo con due vittorie. La Cremonese, invece, viene da due pareggi. Sarà una bella lotta. I rosanero hanno dato un segnale davvero importante. Sarà uno spartiacque.

Hanno scelto Palermo perché sanno che il pubblico risponde molto. È un progetto che vale tanto e su cui bisogna concentrarsi. I rosanero sarebbero una bella realtà in Serie A. Ci sono stati tre innesti molto importanti su una squadra già di livello. Hanno fatto un grande mercato. Brunori ti dico è l’anima di questa squadra. Ha fatto un gol sul primo palo davvero importante ma in generale è un esempio per come si propone alla squadra. Per me sarebbe da Serie A. Se dovesse succedere con il Palermo sarebbe un grande trascinatore.

Non c’è un grande numero di centravanti in Serie A. Si vive ancora con i vecchi nomi. Ormai il calcio si va verso la coralità. Nel Palermo segnano tutti per esempio. Per esempio, però, l’Atalanta non ha un centravanti incredibile. Parma? Non deve mollare. Dietro ci sono belle squadre e quindi non deve fare passi falsi. Il Parma ha grandi individualità e ha i numeri per essere protagonista. La concorrenza dietro è molto alta quindi deve stare attenta».