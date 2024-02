Cremonese-Palermo, Corini: «Equilibrio mentale è fondamentale. Graves? Recuperato»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Graves lo considero recuperato. Lund ha fatto un percorso differenziato e una piccola speranza di portarlo c’è mentre per Lucioni siamo orientati a capire sulla sosta come gestirlo. Io penso che si affronteranno due squadre con idee. Loro possono prendere certi vantaggi ma noi pensiamo di prenderne in altri. L’equilibrio mentale sarà fondamentale e nella Cremonese ci sono giocatori qualitativi e anche dal punto di vista atletico pedala. Dobbiamo fare una gara attenta con la consapevolezza che noi possiamo fare male come all’andata dove non ci siamo risparmiati e l’abbiamo spuntata. Per cui mi aspetto una gara simile».