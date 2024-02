Cremonese-Palermo, Corini: «Sarà una gara molto importante, bisogna dare continuità»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Cremonese.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Che partita sarà? Ribadisco che è una partita molto importante. La Cremonese è sopra di noi e di conseguenza sappiamo quanto sia importante consolidare il percorso con l’ambizione di sapere di avere della caratteristiche che possono mettere in difficoltà le avversarie. Cambi di fronte all’andata? Nella contrapposizione dei sistemi è normale che determinate situazioni in cambi giochi possiamo soffrirli. Settimana scorsa vi ho detto quanto è stato importante quel filone di partite e lì per me è nata l’idea di ciò che siamo riusciti a consolidare. Bisogna dare una continuità e sarà una grande verifica sabato».