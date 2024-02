Cremonese-Palermo, Corini: «Abbiamo le energie per giocarci al meglio queste dodici partite»

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” Eugenio Corini ha parlato in merito al pari contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Io penso che dobbiamo affidarci al nostro percorso di crescita continua. Il mercato di gennaio ha portato giocatori che hanno alzato io livello della squadra, anche se la squadra era gia ben definita. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che in B può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo la forza e le energie per andare a giocarci al meglio queste dodici partite. Il nostro obiettivo è sempre il prossimo avversario. Tra tre giorni giocheremo contro la Ternana gara dalle caratteristiche importanti. Per dare valore al pari di oggi dobbiamo vincere mercoledì. Abbiamo dimostrato di avere continuità di prestazione dobbiamo continuare cosi».