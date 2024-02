Cremonese-Palermo 2-2. I “Top e flop” del match

Poteva essere un pomeriggio memorabile per il Palermo ma un blackout di due minuti ad inizio secondo tempo ha spazzato via un’occasione importantissima. Dopo aver concluso i primi 45 minuti con due gol di vantaggio e con un uomo in più per l’espulsione di Sernicola, i rosanero si fanno rimontare dalla Cremonese, sprecando dunque il sorpasso sui grigiorossi e il raggiungimento in solitaria del secondo posto in attesa della sfida delle 16:15 tra Como e Parma. I gol di Brunori e di Ranocchia non sono bastati per portare a casa una vittoria pesantissima: le reti di Casteganetti e Coda beffano gli uomini di Corini che, come avvenuto a Parma e a Como nel girone di andata, lasciano un grosso amaro in bocca.

Di seguito “I top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

BRUNORI: ennesima partita da leader all’altezza della fascia che porta al braccio. Lotta, raccoglie e gioca palloni anche lontano dalla porta e soprattutto si fa trovare pronto in occasione del rigore dell’1-0. Nel secondo tempo si fa vedere meno ma è sicuramente uno dei migliori in campo del Palermo. CAPITANO VERO.

RANOCCHIA: ancora una volta timbra il cartellino e va a segno per la quarta gara consecutiva. Sfrutta il passaggio vincente di Diakitè e firma un 2 a 0 indirizzando la palla all’angolino. Viene poi sostituito a metà ripresa anche per via dell’ammonizione ricevuta. CECCHINO.

I FLOP

AURELIO: se contro il Como ha disputato un’ottima gara, oggi pecca di attenzione e lucidità. La sua leggerezza permette a Coda di battere facilmente Pigliacelli causando il pareggio della Cremonese. Successivamente non riesce a riscattare l’errore nonostante un primo tempo non negativo. SUPERFICIALE.

PIGLIACELLI: nel primo tempo ha risposto attentamente al tiro di Zanimacchia, ma il primo gol grigiorosso deriva da una sua respinta non perfetta sulla conclusione di Coda. Non è il principale peggiore in campo ma il suo errore pesa molto sull’economia della partita. POCO PERFETTO.

Cremonse-Palermo 2-2: le pagelle del match