Cremonese-Palermo 2-2: le pagelle del match

Si conclude con il risultato di 2-2 il big match tra Cremonese e Palermo, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Ad andare in vantaggio gli uomini di Corini che trovano la rete con Brunori al 18’, bravo a spiazzare Jungdal dal dischetto del rigore, il raddoppio arriva al 44’ con un piattone di Ranocchia. L’inizio della ripresa però vede cambiare volto alla gara perché al 49’ Castagnetti con un tiro a fil di palo batte Pigliacelli che un minuto dopo deve raccogliere dalla rete la sfera dopo il gol di Coda. Di seguito le pagelle dei rosanero:

PIGLIACELLI 5: Partiamo dalla respinta sbagliata che favorisce l’azione del gol di Castagnetti. Vola più che altro per i fotografi perché avrebbe potuto fare meglio, invece favorisce Johnsen che alimenta l’azione e poi Castagnetti trova la rete. Nel primo tempo si era fatto notare per la respinta su tiro ravvicinato di Zanimacchia, quando è andato giù in pochissimi secondi respingendo bene. Incertezze anche in un’uscita che favorisce gli avversari con Pickel che da due passi spara alle stelle.

DIAKITÈ 6: In entrambi i gol del Palermo c’è del merito suo. Il primo nasce da una punizione che conquista dopo una sgroppata sulla fascia, nel secondo l’assist per Ranocchia è suo. Colpisce per la potenza fisica, ma nella ripresa va in difficoltà come tutti i compagni.

NEDELCEARU 6: Parte un po’ in affanno perché gli attacchi della Cremonese arrivano da tutti i lati, con il centrocampo che non fa da schermo, poi alza il livello.

CECCARONI 6: Coda è forse il peggior avversario da affrontare ma lo fronteggia abbastanza bene. Sul cross di Castagnetti, che poi Coda trasforma il gol, resta troppo distante da Vazquez che la spizza quel tanto che basta per favorire il compagno, ma non ha demeriti.

AURELIO 5: Pensava di non avere nessuno alle spalle, invece c’era Coda che lo salta come un birillo e mette in rete la palla del pareggio. Soffre moltissimo anche su Zanimacchia. Impreciso sui cross.

GOMES 6: Da una sua respinta di testa nasce il cross di Castagnetti per il gol di Coda, ma non gli si possono addossare tutte le colpe. Nel primo tempo, quando gioca a livelli altissimi, illumina con un passaggio per Diakité che serve Ranocchia e trova il raddoppio, recupera e ricicla una quantità industriale di palloni, poi cala nella ripresa.

Dal 79’ COULIBALY SV Gioca nei due di centrocampo per dare fisicità ad una mediana che potrebbe soffrire con una squadra sbilanciata nei minuti finali.

SEGRE 6: Ancora una volta, con la testa, è decisivo perché Sernicola lo respinge con la mano che gli costa un rosso diretto e calcio di rigore. Ci prova, sempre con la testa, inserendosi su cross di Diakité, ma viene fermato dal portiere avversario.

DI MARIANO 6: Solito lavoro di applicazione e pressing su tutto e tutti, la troppa irruenza però gli costa un giallo. Prova qualche inserimento ma non viene servito a dovere.

Dal 57’ INSIGNE 5,5: Ingresso positivo il suo, si impegna anche in fase di copertura però sotto porta non lo si nota e avrebbe tutto il tempo per incidere.

RANOCCHIA 6,5: Quarto gol consecutivo in maglia rosanero, con un piattone che sorprende tutti. Non parte bene ma appena alza il livello spacca la gara, svaria su tutto il fronte senza dare punti di riferimento. Spreca un contropiede servendo male Brunori.

Dal 68’ SOLERI SV: I minuti non sono tanti ma anche meno le occasioni per farsi notare. Non incide come si aspettava Corini.

DI FRANCESCO 5,5: Non è incisivo. Ranocchia gli regala un gran passaggio al centro dell’area avversaria ma non controlla bene, prova a dare una scossa mettendosi in proprio cercando di fare qualcosa sulla fascia ma il tiro viene respinto.

Dal 79’ CHAKA TRAORÈ 6: La sufficienza la merita perché ci prova con un tiro a giro, ma la sfera sfiora il palo.

BRUNORI 6,5: Trova il gol numero dieci della stagione con un calcio di rigore che spiazza Jungdal. Prova a vestirsi anche da assist man per Ranocchia. Sparisce, come tutta la squadra, dopo il gol del 2-2

Dal 79’ MANCUSO SV: Pochi minuiti e ha una buona occasione, ma calcia sul primo palo con Jungdal che è bravo a mettere il piene e respingere.

CORINI 5,5: Gara dai due volti per i suoi che dopo la vittoria in casa della Feralpisalò non trovano continuità in trasferta. Nei minuti iniziali sono bravi a soffrire e non andare in confusione sul pressing della Cremonese e trovare il doppio vantaggio, ma l’inizio del secondo tempo è da archiviare in fretta perché i due gol subiti in un minuto, con la superiorità numerica, possono fare malissimo e far cadere in uno stato depressivo la squadra.