Cremonese, Marrone: «Siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo»

Il difensore della Cremonese Marrone ha parlato ai microfoni de “Lo Sport Cremonese” rilasciando le seguenti parole:

«Sto vivendo questa occasione come qualcosa di unico e ho tanta voglia di dare una mano. Il direttore Giacchetta e il mister mi hanno anticipato che avrei trovato un gruppo sano ed effettivamente è andata così. In più conosco Stroppa e il suo staff, le nostre ultime esperienze insieme sono andate piuttosto bene. È stato molto emozionante, sia perché ho affrontato subito i miei ex compagni, sia perché è arrivata la prima vittoria con questa maglia. Siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo, ma tutto passa dal lavoro quotidiano. Tornassi indietro, mi sarebbe piaciuto avere a vent’anni l’approccio che ho oggi. Non che esagerassi, ma ho realizzato che nel calcio la testa è fondamentale, per andare avanti bisogna dare sempre qualcosa in più, prima in allenamento e poi in partita».