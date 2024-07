Cremonese, Giacchetta: «Vogliamo essere protagonisti. Futuro di Coda? Dipende da lui»

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione dei calendari di Serie B:

«L’obiettivo della Cremonese è di essere protagonista in questa categoria molto difficile. Cercheremo di dare il meglio delle nostre possibilità. La Serie B prevede mille pericoli e mille tranelli per tutti, quindi staremo a vedere. Futuro di Coda? Non lo so, dipenderà da lui. Lui sa quello che c’è a Cremona, sa quanto i tifosi e il club gli vogliono bene. Dipenderà da lui, è un uomo grande che sa prendere le sue decisioni».