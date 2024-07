Di Marzio: “Catanzaro, fatta per Federico Bonini”

Il Catanzaro si rinforza in difesa. Il club calabrese – si legge su Gianlucadimarzio.com – ha trovato l’intesa per Federico Bonini, giocatore classe 2001 di proprietà dell’Entella. Il difensore è stato accostato a diversi club di Serie B negli ultimi giorni, tra cui anche al Palermo, ma ha deciso di accettare l’offerta dei giallorossi. Federico Bonini si è messo ben in mostra nell’ultimo campionato di Serie C e adeso si prepara al salto di categoria.

