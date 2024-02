Cremonese, Falletti: «Finalmente il gol, continuiamo il nostro percorso»

L’ex rosanero Cesar Falletti calciatore della Cremonese, ai microfoni di SkySport ha parlato così in merito alla Vittoria sulla Sampdoria:

«Il gol mi mancava tanto, per un giocatore come me non segnare per tanto tempo è deludente. Ho fatto fatica in questi mesi a ritrovare il gol, ma oggi è stato bellissimo perché siamo riusciti a ottenere tre punti fondamentali per il nostro percorso. Sì, quello è l’obiettivo che ho in testa. Sono arrivato in A tanti anni fa ma non me la sono goduta. Per questo voglio fare bene e se tutto va bene, e se continuiamo così ne sono certo, fare bene anche in A».