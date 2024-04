La Cremonese cade contro la Feralpisalò, Stroppa: «Fortunatamente perdono anche le altre»

Oggi pomeriggio la Cremonese ha perso per 0 a 1 nel match casalingo contro la Feralpisalò. Giovanni Stroppa ha parlato nel post-partita commentando la sconfitta odierna soffermandosi anche sulla lotta per il secondo posto. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Cuoregrigiorosso.com:

Non è la prima volta che fai la partita e non fai risultato.

«Per ciò che creiamo e produciamo, c’è rammarico per ciò che portiamo a casa. Oggi la fotografia più eclatante ed evidente del nostro percorso. Cosa posso dire a una squadra che arriva così tante volte lì davanti e non riesce a segnare. Non bisogna demoralizzarsi, anche se oggi abbiamo perso un’occasione. Potevamo tornare secondi».

Dopo Bolzano ci si aspettava più cattiveria, anche da parte degli esterni e delle mezzali, che quando calciano non indovinano la porta.

«Conosco solo il lavoro per migliorare, è un peccato davvero creare così tanto e non riuscire a concretizzare. In 4-5 occasioni è stato bravo il loro portiere, peccato poi per l’occasione mancata da Coda nel finale. Cosa posso aggiungere? Dobbiamo continuare a lavorare con serenità ed equilibrio. Persa un’occasione, ma c’è ancora possibilità. Bisogna recuperare quei punti persi fino a qui».

Crede ci sia davvero spazio per il secondo posto?

«Assolutamente sì, fortunatamente perdono anche le altre. Come prima tutti andavano forte, adesso tante hanno passi falsi. Tra Sudtirol e Feralpi abbiamo lasciato tanto, è un peccato davvero».