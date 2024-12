Così non sei convocabile: SPALLETTI LO ESCLUDE DEFINITIVAMENTE DALLA NAZIONALE | Addio agli azzurri

Fine del sogno per il calciatore azzurro, escluso in maniera definitiva dal commissario tecnico: la decisione è irrevocabile.

Nonostante le feste natalizie il calcio continua ad essere protagoniste. In quasi tutti i campionati infatti si giocherà anche in questo periodo, regalando così ai tifosi la possibilità di seguire la propria squadra. Chi invece è fermo da parecchio, e vi rimarrà fino al prossimo mese di marzo, è la Nazionale.

Le selezioni infatti torneranno a giocare tra diversi mesi. L’Italia è pronta per affrontare la Germania nel doppio confronto di Nations League, fondamentale sia per proseguire il cammino nella competizione, ma soprattutto per ottenere un girone di qualificazione al Mondiale ben più tranquillo. Detto ciò è chiaro che in queste settimane il ct Luciano Spalletti continuerà a fare le proprie valutazioni sui giocatori da convocare.

E su uno di questi la decisione pare essere già arrivata. Il commissario tecnico infatti ha scelto di escluderlo in maniera definitiva, senza dargli più alcuna chance. Il tutto infatti è dovuto alla situazione piuttosto critica che il calciatore sta vivendo nel suo club. Vediamo però di chi si tratta.

Spalletti ha deciso: fuori a prescindere

Sono tante le decisioni che hanno fatto discutere nel corso degli ultimi mesi in Nazionale. Dalla convocazione di Fagioli agli Europei a quelle mancate di Zaccagni e Orsolini negli ultimi tempi. Su una però sembra che sia i tifosi che gli addetti ai lavori siano d’accordo.

Federico Chiesa infatti dopo il torneo in terra tedesca non ha più riabbracciato la maglia azzurra. Il giocatore a Liverpool non sta trovando spazio, e in questo modo, senza giocare nemmeno una partita, sarebbe molto difficile per Luciano Spalletti chiamarlo. E se la situazione dovesse rimanere così com’è anche nei prossimi mesi, possiamo già dare per certa la sua mancata convocazione per i prossimi impegni. Anche se un modo per cambiare le cose ci sarebbe.

C’è solo una soluzione

Per far sì che Chiesa torni in forma e possa riconquistare la maglia della nazionale ad oggi c’è solo un’opzione, che riguarda un suo possibile ritorno in Serie A in prestito.

Di sicuro tanti club lo accoglierebbero volentieri, anche se ci sarebbe da trovare un accordo con i Reds riguardante l’ingaggio. Il mercato è lungo, e chissà che l’ex Juve non possa fare le valigie per migliorare il suo futuro.