Cosenza-Venezia, Vanoli: «Affrontare squadre affamate di punti non è facile»

Alla vigilia della sfida della di Serie B contro il Cosenza, il tecnico del Venezia Vanoli si è espresso in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Fortunatamente stiamo bene – si legge sui canali ufficiali della società lagunare -, oggi abbiamo anche ricevuto un’ottima notizia perché Idzes ha superato gli ultimi controlli e potrà tornare in gruppo a partire da settimana prossima. Il girone di ritorno della Serie B è molto importante perché si iniziano a delineare i vari obiettivi delle squadre, e domani andremo ad affrontare una partita completamente diversa rispetto a quella di domenica scorsa con la Sampdoria, con la consapevolezza che giocare contro squadre affamate di punti non è facile, i dettagli e la concentrazione fanno la differenza. Sappiamo che dobbiamo essere sempre preparati a tutto e dobbiamo mantenere la soglia dell’attenzione alta, scendendo in campo con umiltà sapendo che tipo di squadra andremo ad affrontare. Non siamo perfetti, sappiamo che ci saranno alti e bassi ma ho sempre detto che siamo una squadra forte che deve abituarsi a crescere step dopo step. Dovremo essere bravi perché il Cosenza giocherà con il coltello tra i denti e ci farà soffrire, per questo dovremo rimanere sempre sul pezzo. Una squadra nel calcio moderno deve sapersi adattare all’avversario e a modi diversi di interpretare una partita, mantenendo sempre la propria identità di gioco. A volte all’interno di una partita bisogna saper cambiare, il Cosenza porta tanti uomini sopra la linea della palla e ha un gioco offensivo per questo dovremo stare attenti».