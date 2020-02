Il Cosenza ha deciso di esonerare il tecnico Braglia dopo la sconfitta contro il Benevento per 0-1. A comunicarlo è stato il sito della società rossoblu con una nota, di seguito il comunicato:

“La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Piero Braglia. Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni”.