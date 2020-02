Tanta paura oggi in centro a Palermo, c’è stato un allarme bomba in via Ruggero Settimo all’incrocio con Via Principe di Belmonte. Secondo quanto riporta “Repubblica.it” c’era un trolley bianco abbandonato all’incrocio tra le due strade, la Polizia e i Carabinieri sono intervenuti e hanno transennato l’area intorno alla valigia. Gli artificieri poi hanno fatto brillare il trolley, dopo che era stata evacuata la zona, tanta confusione e disagi per la circolazione. Di seguito il video dell’intervento delle autorità riportato da “Fanpage Palermo” :