Cosenza, smaltimento illecito di rifiuti e inquinamento dei terreni: indagato anche Guarascio

Ruota intorno all’ipotesi di inquinamento ambientale l’accusa da parte della Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo.

Come riporta quicosenza.it, prodotto, spacciato come fertilizzante, costituito in realtà da rifiuti, veniva smaltito sui terreni della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. Tra gli indagati, ci sono anche il patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio e sua sorella Ortenzia.