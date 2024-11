Cosenza-Modena, Alvini: «Ad oggi per la salvezza serve un’impresa»

Al termine di una partita intensa e tatticamente avvincente tra Cosenza e Modena, l’allenatore del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha condiviso le sue riflessioni durante la consueta conferenza stampa post-partita. Con un tono riflessivo e dettagliato, Alvini ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando gli aspetti positivi e le aree di miglioramento. Ecco cosa ha detto riguardo al match e alla strategia adottata contro un avversario di calibro come il Modena.

«Dal punto di vista della prestazione c’è poco da dire. Per come siamo stati in campo e per l’idea che la squadra ha messo oggi, non c’è stata partita. Quando una squadra come il Modena ti riparte, con tutta quella qualità che hanno davanti, ci sta soffrire un po’. Ma non abbiamo subito quasi niente. Il Modena è una squadra forte e noi abbiamo fatto una grande prestazione contro di loro. Quando chiudi la partita con i numeri che abbiamo fatto oggi, vuol dire che la squadra ci ha provato a vincere. Le occasioni le abbiamo concesse, ma su nostri errori. In un percorso di crescita come il nostro ci sta che ragazzi giovani come Charlys o Dalle Mura commettano degli errori. Oggi sono qui a commentare la prestazione, perché quando fai una gara del genere contro una squadra come il Modena c’è poco da dire. Veniamo da un percorso importante, noi giochiamo sempre per vincere. Strizzolo è uscito per un problema fisico. Ciervo? Scelta tattica, volevamo proporre una soluzione tattica differente. Io lavoro per il percorso, mai per il risultato. A me gratifica quando la squadra gioca in questa maniera».