«Questa squadra merita il salto di categoria così come è stato dimostrato sul campo fin dalla prima giornata di campionato grazie anche al nostro pubblico da serie A. Il mio sogno è quello di poter continuare a far parte di questa famiglia che sentirò per sempre mia. I tifosi rosanero possono pensare in grande, torneremo finalmente ad abbracciarci ed a gioire insieme». Queste le parole di Gianmarco Corsino ai microfoni del sito ufficiale del Palermo.