La guardia di finanza di Torino sta eseguendo alcune ordinanze di custodia cautelare per corruzione legate all’aggiudicazione dei servizi di pulizie e sanificazione per l’emergenza Coronavirus. Lo riporta “Tgcom24” sottolineando come nel mirino ci siano uno dei due soci di un’impresa di pulizie di Bari che ha vinto appalti con numerosi enti pubblici in tutta Italia, un ex dipendente della società e un dipendente di una seconda impresa. Perquisizioni in corso a Torino, Venezia e Bari.