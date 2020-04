L’edizione odierna de “Il Corriere di Brescia” ha analizzato al situazione relativa al Coronavirus in casa Brescia. “Cellino, negativo il secondo tampone. Lopez in rientro” scrive il quotidiano. Anche il secondo tampone, cui si è sottoposto Massimo Cellino ieri a Cagliari, ha dato esito negativo. Come il primo. Ma l’esame sierologico continua a manifestare una traccia circolante del Covid 19. Intanto Diego Lopez è ancora in Uruguay e dovrebbe rientrare a Brescia solo nel weekend.