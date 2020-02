Il Palermo domenica ha un’altra sfida delicatissima, stavolta l’avversario sarà il Licata che è reduce dal 4-0 fuori casa contro il Savoia. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto sulle possibili scelte di formazione di Rosario Pergolizzi, in vista del match contro la squadra agrigentina. Ieri si è saputo l’esito delle indagini strumentali per Vaccaro, una elongazione dell’ileo-psoas sinistro, il muscolo situato nella regione lombare: Vaccaro ha già iniziato il trattamento fisioterapico ma è certa la sua assenza a Licata. Fortunatamente il Palermo ritrova Lancini che ha scontato la squalifica e inoltre Doda ha mostrato nel secondo tempo di domenica di avere recuperato in pieno e di essere pronto per tutti i 90′. Pergolizzi ha quindi una scelta più ampia di soluzioni, potrebbe sostituire Vaccaro o con Accardi o con Crivello, ma anche Peretti si può candidare a una maglia da titolare viste le ottime prestazioni. Sarà decisiva la settimana di lavoro iniziata ieri a Boccadifalco.