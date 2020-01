In Serie B già il mercato è entrato nel vivo, tante le operazioni in via di definizione e tante quelle ancora da imbastire. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione. Siamo ancora in clima vacanziero per molti, ma le operazioni di mercato sono già entrate nel vivo anche per la serie B. Il Trapani, ad esempio, pare aver spinto subito sull’acceleratore degli acquisti: ieri ha messo a segno addirittura tre colpi: il difensore Alessandro Buongiorno (20) del Torino, il centrocampista Mamadou Coulibaly (20) attualmente all’Entella ma di proprietà dell’Udinese e l’attaccante Nicola Dalmonte (22) di proprietà del Genoa e in uscita dal Lugano. Si lavora anche per Tomasz Kupisz (30) ala del Bari. L’Ascoli ha un grande feeling di mercato con il Sassuolo (vedi il prestito di Scamacca e quello dell’anno scorso di Frattesi) e ha chiesto in prestito al club emiliano il terzino Leonardo Sernicola (22), ex Ternana, attualmente in prestito all’Entella. Il Livorno cerca una prima punta e il preferito da tutto l’ambiente amaranto resta Alfredo Donnarumma (29). Difficilissimo, però, arrivare al cartellino dell’attaccante in forza al Brescia, ma il Livorno ci proverà fino alla fine. L’Empoli è sulle tracce di Gennaro Tutino (23), attaccante capace di giocare anche da fantasista al momento in forza al Verona, ma sul piede di partenza dal Veneto. Lui vuole giocare con continuità e in casa azzurra potrebbe ritrovare minuti e gol. Tenendo conto che il Napoli è proprietario del cartellino, le possibilità di vederlo all’opera in Toscana sono alte perché l’Empoli vanta buonissimi rapporti con il club di Aurelio De Laurentiis. E’ sempre quello di Luca Vido (22) il nome più ricorrente per rinforzare l’attacco del Pescara. Vido è di proprietà dell’Atalanta con cui il Pescara ha ottimi rapporti, ed è attualmente in forza al Crotone che lo ha utilizzato poco. Per caratteristiche tecniche sarebbe l’attaccante più congeniale al gioco di Zauri e per poter dialogare con Machin e Galano. Il centrocampista Alberto Gerbo (30) e il Crotone potrebbero finalmente accordarsi. Il calciatore dovrebbe essere in uscita dall’Ascoli e nella città di Pitagora troverebbe il tecnico Giovanni Stroppa con il quale ha ben fatto ai tempi del Foggia. Come contropartita il Crotone offrirebbe l’esterno offensivo Marco Firenze (26), che dopo un buon avvio alla Salernitana sembra essersi un po’ perso. Per l’attacco si valuta il nome dello svedese del Benevento Samuel Armenteros (30).Il Pisa guarda al trequartista Danilo Soddimo (32) attualmente alla Cremonese e all’attaccante Ettore Gliozzi (24) del Sassuolo ma in prestito al Monza. Infine in casa Cosenza è durato poco più di quaranta giorni il rapporto con il dg Luca Petrone. Con una nota, la società ha informato che il rapporto di lavoro con Petrone si è concluso per naturale scadenza del contratto. A questo punto sarà il ds Stefano Trinchera a operare al calcio mercato per il potenziamento della rosa rossoblù.