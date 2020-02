L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla realizzazione di una fiction dedicata alla vita di Totti. È già cominciato il casting per individuare l’attore che dovrà interpretare Francesco nelle varie fasi della sua vita: da bambino, da giovane e nel presente. Finora è stato scritturato solo quello che nella fiction sarà il Totti giovane, Pietro Castellitto, il figlio di Sergio. Il padre di Totti, Enzo, dovrebbe essere interpretato da Maurizio Costanzo. La madre da giovane sarà Claudia Gerini. La sceneggiatura deve ancora essere completata, è tratta dal libro autobiografia di Totti, che per i diritti percepirà un milione di euro. La troupe è stata già in alcune occasioni al campo della Longarina, dove Francesco gioca le partite di calcio a otto. Sono stati scritturati tre o quattro dei suoi compagni, per interpretare Florenzi, De Rossi, Paulo Sergio. Fabrizio Romondini, compagno di Francesco dai tempi delle giovanili, suo amico da una vita, sarà la sua controfigura. Il mito di Totti resta intatto e per questo la Wildside, una importante casa di produzione che ha firmato “The Young Pope” e “The New Pope” di Paolo Sorrentino per Sky, sta preparando una fiction a puntate sulla vita di Totti. Nella parte di Francesco adulto potrebbe calarsi l’attore del momento, Pierfrancesco Favino, amico dell’ex campione, che naturalmente ha dato il suo avallo.