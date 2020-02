L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza la situazione in panchina della Spal. La squadra emiliana ha perso ieri contro il Sassuolo. Notte fonda a Ferrara, fischi e cori della Curva Ovest – «Andate a lavorare» e «Vergognatevi» – rivolti ai giocatori. Di fatto esonerato Semplici, il meno colpevole. Così va il calcio. Arriva Gigi Di Biagio, scelto dalla società per tentare il tutto per tutto, a fronte di una classifica da far tremare i polsi: le vittorie di Lecce e Genoa e il pareggio del Brescia lasciano la Spal sola all’ultimo posto, in una terra di nessuno distante da tutto, persino dalla speranza. L’ex ct dell’Under 21 ha trovato un accordo fino a giugno, con opzione in caso di salvezza: è il primo incarico, a 48 anni, per un allenatore cresciuto nei ranghi federali. Di Biagio ha superato al fotofinish Gianni De Biasi, che già allenò la Spal vent’anni fa, nel biennio 1997/1999, conquistando la C1. Primo tiro di dadi sabato prossimo a Lecce, quartultimo a +7: è sui pugliesi che la Spal deve fare la corsa-salvezza.