L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul focolaio Palermo.

Rinviata anche la sfida contro il Potenza. A darne l’ufficialità la Lega Pro, che ha preso atto del fatto che il Palermo aveva a disposizione meno di 13 calciatori, senza contare i “giovani di serie”.





I tempi diventano decisivi per capire se almeno la sfida contro la Viterbese, in programma il 1 novembre, verrà disputata. Pare molto difficile che il Palermo possa schierare una squadra credibile anche in quella situazione. Oggi è previsto un altro giro di tamponi.