L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su alcune parole rilasciate da Joe Tacopina.

P residente Tacopina, quali mosse dobbiamo aspettarci dopo l’acquisizione definitiva della Spal? «Ci stiamo focalizzando sul business che vogliamo portare a un livello più alto. Dobbiamo rinforzare tutte le fonti di guadagno. C’è una buona base e stiamo parlando con grandi aziende per accompagnare il percorso di crescita aumentando gli introiti sia commerciali che sportivi, in un percorso di stabilizzazione per rendere più solido il club e farlo crescere. Abbiamo portato all’interno delle figure nuove, come Veronica Bon con la quale ho lavorato 5 anni a Venezia per lo sviluppo del marchio. L’obiettivo è tornare in Serie A. Sono un vincente, amo le sfide che ho dimostrato di saper vincere con un progetto ambizioso di medio-lungo termine. Non abbiamo fretta, cerchiamo il giusto mix di giovani ed esperti con la chimica che si deve creare. Non si può pretendere di riuscirci in pochi mesi».