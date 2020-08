L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul possibile approdo di Mario Somma al Potenza. Sembra essere lui l’erede di Giuseppe Raffaele. Ha mostrato la sua disponibilità al patron Caiata per proseguire il progetto di valorizzazione dei giovani. Per Somma sarà un ritorno in Basilicata, dopo l’esperienza del 2000-2001.