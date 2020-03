Finalmente ieri è arrivata la decisione ufficiale su quali partite si disputeranno nel weekend calcistico di Serie A. Infatti verranno recuperati i match della scorsa giornata, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione su tutte le partite da recuperare, stabiliti gli orari per tutti i match ad eccezione di Inter-Sampdoria. Il calcio italiano è pronto a ripartire. Almeno quello di Serie A, B, C e del torneo Primavera, mentre restano fermi fino al 15 marzo la Serie D, gli altri campionati dilettantistici, quello Juniores e i tornei giovanili, maschili e femminili. Ci si può allenare, ma non disputare incontri ufficiali. Il calendario della A fino alla prossima sosta delle Nazionali sarà reso noto oggi, ma ieri in via Rosellini hanno lavorato senza sosta, come succede ormai dall’inizio di questa emergenza sanitaria. Non ci sono problemi per le formazioni di diverse categorie che dividono lo stesso stadio (Hellas e Chievo), ma, slittando in avanti il calendario, chiaramente vanno rifatti tutti gli anticipi e i posticipi che erano stati tarati sugli impegni nelle coppe europee oltre che sulle esigenze di Sky e Dazn. Ieri i contatti con i due broadcast sono stati febbrili e oggi verranno definiti solo gli ultimi “particolari” prima dell’ufficializzazione.

Anche ieri ci sono state delle modifiche rispetto alle indiscrezioni che trapelavano, infatti in Serie A si giocherà di domenica e lunedì, nessuna partita il sabato, questo per garantire ai club maggiore per preparare il match e per organizzarsi per la trasferta. Domenica si ripartirà da Parma-Spal alle 12:30, alle 15 ci saranno Milan-Genoa e Sampdoria-Hellas Verona, alle 18 Udinese-Fiorentina. Il big match tra Juventus e Inter sarà domenica alle 20: 45 e infine si chiuderà la giornata lunedì con Sassuolo-Brescia alle 18:30. Tutte le partite verranno disputate rigorosamente a porte chiuse come vuole il decreto ministeriale. Definiti anche i recuperi della sesta giornata di ritorno, spostati al 18 quando è stata posizionata anche Atalanta-Sassuolo che si giocherà come Torino-Parma e Verona-Cagliari alle 18.30, in un orario non… da Champions (ore 21). Molti allenatori (Conte e Pioli solo per fare due esempi) continueranno a non fare conferenze stampa alla vigilia. Inter-Rennes di Youth League mercoledì a Coverciano.

La Serie A ha inoltre convocato per mercoledì un’assemblea in via Rosellini dove si parlerà di Coronavirus, ma anche del prossimo bando dei diritti tv dopo che ieri il Tar del Lazio ha dato ragione a Sky permettendole per il futuro di acquistare i diritti delle partite per la piattaforma Internet.

Rimane vivo il punto interrogativo su quando recuperare la Coppa Italia, ieri trapelava l’idea di organizzare una Final Four, ma se le squadre italiane impegnate nelle competizioni Europee dovessero uscire, ci sarebbe l’occasione di assegnare la Coppa Italia entro la fine della stagione.