Corriere dello Sport: “Si accende il mercato del Lecce. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Si accende il mercato del Lecce. Nei giorni della cessione di Valentin Gendrey (24) all’Hoffenheim per 9 milioni, il club pugliese ha intensificato i contatti per Gaby Jean (24), Frederic Guilbert (29) e Gustaf Lagerbielke (24). Quest’ultimo è un vecchio pallino dei giallorossi: i contatti sono iniziati lo scorso gennaio e lo stesso difensore, nel mirino pure dell’Heerenveen, ha ribadito di voler lasciare il Celtic con la la Serie A che lo ha sempre affascinato. Il centrale Gaby Jean gioca invece con l’Annecy, in Ligue2, mentre Guilbert veste la maglia dello Strasburgo ed è stato individuato come sostituto di Gendrey.

Ieri Pantaleo Corvino era a Milano: ed è un segnale inequivocabile sullo volontà di chiudere velocemente alcune operazioni. Tempistiche rispettate intanto per Fabio Miretti (21). Questa doveva essere la settimana della chiusura con il Genoa e così è stato. Oggi il centrocampista della Juve farà le visite mediche con i rossoblù: lascia Torino con la formula del prestito secco. Il Monza ha invece ufficializzato l’arrivo di Stefano Turati (22) dal Sassuolo ed è in attesa dell’attaccante del Napoli Alessio Zerbin (25). Dal Milan potrebbe arrivare invece il duttile esterno Filippo Terracciano (21).

CAGLIARI SHOW. Cagliari letteralmente scatenato. Kristian Thorstvedt (25) ha detto sì mentre Antoine Makoumbou (26) è in uscita: il transalpino piace al Sassuolo e in Francia. Ai neroverdi interessa sempre Gianluca Lapadula (34), disposto a lasciare la Sardegna solo per una grande piazza, e risultano delle offerte pure per Simone Scuffet (28). E invece Gianluca Gaetano (24)? Resta un obiettivo sempre attuale, con i sardi ancora fiduciosi in merito ad una chiusura dell’affare.

COLPO EMPOLI. Passiamo al Como, che ha ufficializzato Sergi Roberto (32) con un contratto fino al 2026 e ha accolto il talento del Real Nico Paz (19). Tutto ok anche Maximo Perrone (21) del City. Franco Carboni (21) è vicino al Venezia dopo la rottura con il River Plate. Il mirino del club neopromosso è puntato anche sul difensore Joel Schingtienne (22). Nel frattempo, i lagunari aspettano di cedere Tanner Tessmann (22) che è finito pure nei radar del Lione.

Pillole finali. Il Verona tratta sempre Flavius Daniliuc (23) della Salernitana. Il Parma ha fatto un sondaggio per l’ex Roma Cristian Volpato (20), mentre Empoli e Cagliari restano alla finestra per David Okereke (26), che ha ricevuto offerte da Dubai. Il club di Fabrizio Corsi è, nel frattempo, vicino al centrocampista del Chelsea Tino Anjorin (22).