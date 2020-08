L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla prossima Serie C. Il piatto è ricco e lo si capisce dalle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato: Palermo, Bari, Catania, Avellino, Livorno, Juve Stabia e tante altre. Ci sono tanti piccoli centri vogliosi di emergere, ma anche le metropoli come Palermo, che conta 674 mila abitanti secondo l’ultimo censimento e Bari e Catania, che ne vantano la metà. Molte società sono rinate negli ultimi anni e per questo c’è da dar merito a Luigi De Laurentiis, Dario Mirri, Romano Sghedoni e Corrado Augusto Patrignani. Sarà una battaglia fantastica.