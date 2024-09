Corriere dello Sport: “Salgono, in attacco, le quotazioni di Le Douaron. Le probabili formazioni di Juve Stabia-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di domani tra Juve Stabia e Palermo.

Le probabili formazioni per la prossima sfida tra Juve Stabia e Palermo vedono diverse scelte interessanti sia per Pagliuca che per Dionisi.

La Juve Stabia potrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2. In difesa, Varnier prenderà il posto dello squalificato Folino, mentre Andreoni è in vantaggio su Rocchetti per il ruolo di esterno, con Floriani Mussolini sull’altra corsia. In attacco, Adorante, ormai recuperato, potrebbe guidare la linea offensiva. La probabile formazione:

Modulo (3-4-1-2):

Portiere: Thiam

Difensori: Bellich, Varnier, Ruggero

Centrocampisti: Andreoni, Buglio, Leone, Floriani Mussolini

Trequartista: Mosti

Attaccanti: Candellone, Adorante

Panchina: Matosevic, Baldi, Rocchetti, Fortini, Gerbo, Maistro, Zuccon, Di Marco, Pierobon, Piovanello, Artistico, Piscopo

Allenatore: Pagliuca

Il Palermo, con Dionisi in panchina, dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3. Blin e Gomes si giocano un posto in mezzo al campo, con Segre pronto all’esordio stagionale da titolare e Ranocchia a completare il terzetto. Le Douaron è in crescita e potrebbe partire titolare in attacco insieme a Brunori e Di Francesco. La probabile formazione:

Modulo (4-3-3):

Portiere: Desplanches

Difensori: Diakité, Ceccaroni, Nikolaou, Pierozzi

Centrocampisti: Segre, Gomes, Ranocchia

Attaccanti: Le Douaron, Brunori, Di Francesco

Panchina: Sirigu, Buttaro, Peda, Nedelcearu, Lund, Vasic, Blin, Saric, Insigne, Henry, Di Mariano, Appuah

Allenatore: Dionisi