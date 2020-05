La Roma non sta attraversando un bel periodo sul fronte societario, la squadra capitolina ha visto naufragare la trattativa per il cambio di proprietà tra James Pallotta e Dan Friedkin. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, i giallorossi dovranno attuare una vera e propria rifondazione, dato che il club è molto indebitato. L’obiettivo sarà non vendere Zaniolo e Pellegrini, talenti cristallini del club, ma molti giocatori andranno via per salvaguardare la società.