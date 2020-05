La Serie A è pronta a ripartire, ma prima di rivedere i tifosi allo stadio ce ne vorrà di tempo. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, la ripartenza è prevista ovviamente a porte chiuse, ma qualche presidente di Serie A storce il naso. Tra questi Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, che all’uscita dall’assemblea di Lega aveva lanciato un appello, di seguito le sue parole: «Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi». In Russia e in Polonia già sono pronti a seguire questa strada, dato che in Polonia il 19 giugno ci sarà la parziale riapertura degli stadi, mentre in Russia sarà consentito ai supporters di entrare fino al 10% della capienza dello stadio.