L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di un altro virtual match a Fifa 20 organizzato dal Palermo con un giocatore ancora top secret della squadra rosanero. L’ultima volta ha partecipato Rizzo Pinna, ma in prima fila ci sono Felici e Langella. Dal 23 al 25 aprile sarà infatti svolto il torneo “Uniti ma Distanti”. Il torneo sarà aperto a chiunque abbiamo il gioco e una connessione e serve a far svagare le persone in questo momento di clausura.