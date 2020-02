Per la sfida di domani pomeriggio contro il Licata, Pergolizzi sembra orientato a proseguire un percorso all’insegna della continuità. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, allo stadio “Liotta” salvo novità ci sarà spazio per un 4-3-3 leggibile anche come 3-4-3. Il compito di fare da elastico tra difesa e linea mediana, che di recente ha svolto più di una volta Langella, contro i gialloblù sarà assegnato a Doda, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio. La seduta che la squadra ha sostenuto ieri mattina a Boccadifalco ha fornito strumenti utili a decifrare il piano d’azione anti-Licata. L’ipotesi relativa al trequartista è stata ridimensionata dagli sviluppi di un’esercitazione tattica nell’ambito della quale lo scacchiere è stato disegnato con il 4-3-3. In difesa, dove Crivello è pronto a sostituire sul binario mancino l’infortunato Vaccaro, il classe 2000 Peretti è favorito su Accardi al fianco di Lancini, al rientro dopo il turno di squalifica. E nel tridente offensivo, la voglia da parte di Ricciardo di tornare protagonista insidia nel ruolo di punta centrale la pole-position di Sforzini.