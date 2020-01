L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza la preparazione del Palermo in vista del Marina di Ragusa. Per Ricciardo si teme un infortunio ai flessori, non particolarmente serio. I tempi di recupero potrebbero spingere Pergolizzi a valutare soluzioni alternative anche per la formula d’attacco. Il sostituto naturale di Ricciardo è ovviamente Sforzini, in cerca della migliore condizione dopo un recupero-lampo rispetto al tipo di incidente patito (frattura del perone). Ma con la necessità momentanea di difendere a 3 data l’assenza degli esterni titolari, il Palermo potrebbe pensare anche a un 3-5-2 con Felici e Floriano punte uniche e l’aggiunta di un centrocampista con licenza di agire anche sulla trequarti (Ambro o Kraja). Sforzini, ariete tradizionale, diverrebbe una carta da giocare in corso di gara.