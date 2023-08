L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Siamo all’ultima curva per Michael Folorunsho al Verona. Il sì del centrocampista è confermato, così i veneti restano in stretto contatto con il Napoli per definire gli ultimi step del trasferimento del ragazzo alla corte di Marco Baroni. Anche Gianluca Gaetano potrebbe lasciare in questa sessione la squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Sempre la società di Fabrizio Corsi è in attesa di Matteo Cancellieri, presto in Toscana con la formula del prestito con riscatto e controriscatto in favore dei biancocelesti.

Ieri pomeriggio Morten Hjulmand è sbarcato a Lisbona per svolgere le visite mediche con lo Sporting ed iniziare anche ufficialmente la sua nuova avventura in Portogallo. «Sono felicissimo di essere qui», le sue parole al momento dell’arrivo in aeroporto. Sul fronte entrate, tra le idee di Pantaleo Corvino, ci sono invece sempre il centrocampista Mohamed Kaba, per il quale è stata presentata un’offerta sui 3 milioni di euro al Valenciennes, e Batista Mendy dell’Angers. Quest’ultimo è molto apprezzato per la sua duttilità: può giocare sia come difensore sia in mezzo al campo.

BOMBER PER GILA. Il Genoa non si ferma a Junior Messias e Koni De Winter, ufficializzati venerdì. I liguri hanno infatti alzato il pressing per Lorenzo Colombo, giovane attaccante del Milan in uscita dopo esser rientrato dal prestito al Lecce. Il calciatore piace anche al Cagliari, ma al momento rappresenta una sorta di piano B: il tecnico Claudio Ranieri preferirebbe infatti un goleador più esperto come Borja Mayoral e Bruno Petkovic. Per la difesa dei sardi il più vicino intanto non cambia ed è sempre Antonio Raillo del Maiorca: serve, però, il via libera degli spagnoli che non vorrebbero perdere il loro giocatore.

DECISIONE FINALE. Non si è ancora risolto il caso Matteo Prati. Da una parte c’è il Palermo, in parola con la Spal. Dall’altra il centrocampista, desideroso di lavorare con Ranieri e di fare quindi già il salto in A. Le offerte per il cartellino dei due club sono poi molto simili: siamo sui 5/5,5 milioni di euro, più l’aggiunta di alcuni bonus. Entro i prossimi due-tre giorni la decisione finale. Dal Cagliari al Sassuolo, sempre al lavoro per ritoccare le corsie. A destra il preferito si conferma Emil Holm dello Spezia, mentre a sinistra non si interrompono i contatti con Niccolò Corrado della Ternana. Filippo Missori, prelevato dalla Roma a giugno, può in ogni caso partire in prestito: ha offerte dalla B.

INTRIGO MALINOVSKYI. Anche Roberto Pereyra ha proposte dal campionato cadetto. L’argentino, che non ha ancora trovato l’accordo con l’Udinese per il suo ritorno, punta comunque a rimanere in Italia. Per questo motivo, come confermato, già nelle scorse settimane ha rifiutato il Besiktas. I turchi non perdono quindi di vista la situazione riguardante Ruslan Malinovskyi, fuori dai piani dell’Olympique Marsiglia e in trattativa con diverse società straniere e italiane, tra cui il Genoa. Con il Torino c’è invece una distanza sull’ingaggio: guadagna circa 3 milioni di euro ed è una cifra considerata troppo elevata dai granata. I piemontesi restano, poi, in contatto con l’entourage di Brandon Soppy, che si è preso del tempo per riflettere prima di dare una risposta definitiva. Ricordiamo che lo scambio con Wilfried Singo tra le due società è impostato da tempo: è a titolo definitivo e prevede un cash da circa 7 milioni per il Torino.