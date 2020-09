L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania: «Bisogna essere pronti a dare il massimo, è l’unica strada per ottenere risultati. Col Foggia aumenta il numero di squadre che potrebbero stare tranquillamente fra A e B. Le favorite? Oggi non ci penso. Il Bari ha un budget straordinario, ma la storia insegna che il budget da solo può non bastare. Aspettiamo la composizione dei gironi e vedremo».