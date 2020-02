L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza il momento del Licata in vista della sfida col Palermo. Il tecnico Campanella spera di recuperare il bomber Cannavò, capocannoniere del Girone I con 13 gol, che ha affermato: «Dopo la gara con il Savoia, un match deciso da episodi nonostante il 4-0 finale, domenica affronteremo la squadra più forte del campionato assieme al Savoia, ma faremo la nostra partita. Mi aspetto una grande sfida». La sensazione è che alla fine il bomber sarà arruolabile. Allo stato attuale, di contro, ci sono meno certezze in merito al recupero del portiere Ingrassia, alle prese con un dolore al costato che domenica lo ha costretto al forfait nella gara con il Savoia. La squadra ieri ha disputato un test in famiglia. Domenica rientrerà il centrocampista Doda dopo avere scontato il turno di squalifica. Resterà ai box invece il terzino sinistro Dama, ancora indisponibile.