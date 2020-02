L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Licata. Il tecnico è alle prese con diversi dubbi, prodotti dall’abbondanza in fase offensiva. Se riparti da Felici, Sforzini e Floriano che si erano conquistati il posto, tieni fuori i due “baby boom” Silipo e Lucca che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo; e Ricciardo che è il capocannoniere della squadra e chiede una maglia a gran voce. La certezza è che otto gol provengono dalla panchina, a dimostrazione che i cambi giusti sono una risorsa decisiva. Ieri nell’amichevole con l’U17 del Cus, il tecnico ha mischiato le carte, schierando due formazioni col trequartista, Silipo in un caso e Lucca nell’altro. Esperimenti che difficilmente si rivedranno a Licata. Martin, in conferenza stampa, ha dichiarato: «Non credo si debba parlare di un Palermo ritrovato, in una stagione lunga è normale avere alti e bassi; ora stiamo di nuovo correndo al massimo, dobbiamo continuare a spingere. Non tutto è ancora perfetto ma facciamo i risultati che ci servono e sappiamo cambiare modulo con facilità. Non dobbiamo mollare niente. Testa già al Savoia? Inutile negare che la classifica la guardiamo, Prima dello scontro diretto ci sono tre giornate e il nostro obiettivo è vincerle tutte. Poi penseremo al Savoia».