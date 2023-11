L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla sconfitta della Sampdoria contro il Palermo.

La Samp accende la luce in mezzo al buio, a volte trovi la scintilla nel posto più inaspettato. Pirlo salva la panchina. Il Doria rialza la testa. Finisce 1-0 al Ferraris, 2º ko consecutivo per il Palermo e un punto nelle ultime 3 gare: ora sotto con Brescia e Cittadella prima della sosta, non c’è più tempo da perdere altrimenti il treno per la A se ne va via. A Genova i siciliani alzano i giri solo nell’extra time c’è l’azione che non dimentichi: l’eroico Stankovic alza il muro su Mancuso. Non c’è neppure il tempo dei preliminari eppure la Samp allunga già le mani con due squilli che fanno rumore: al 3’ l’ex Kasami colpisce il palo; al 9’ Pigliacelli disattiva la legnata di Vieira. La Samp si vede e si sente, il Palermo vorrebbe ma non può perché i blucerchiati vanno con la 5ª inserita, coprono bene gli spazi e tolgono i rifornimenti a Brunori. ‘La pazienza è finita’ scrivono in Gradinata Sud i tifosi liguri che vogliono una Samp diversa.

C’è uno sprint rabbioso che dà fiducia. Solo una fiammata siciliana al 34’, sulla linea Depaoli salva su Ceccaroni. Sotto il diluvio spunta l’arcobaleno blucerchiato al tramonto del primo tempo. Lucioni si scontra con Esposito, serve la benedizione del VAR per il penalty di Borini: Pigliacelli respinge ma nulla può sulla replica. Nella ripresa dentro Mancuso accanto a Brunori. Poi Corini sgancia anche Soleri, siamo al tridente puro ma il Palermo non si sblocca a parte la girata aerea di Lucioni ma è puntuale Stankovic. I siciliani sono ‘lunghi’, difficile la giocata ravvicinata, sono lanci che piovono nell’area doriana. Poi la stoccata di Mancuso al 92’. Gli applausi sono solo per Stankovic. Il Palermo rifletta a lungo, non può bastare solo l’orgoglio. La Samp rinasce, ora non si spenga l’interruttore.