L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato in Serie A. In giornata dovrebbe arrivare l’ex rosa Kamil Glik a Benevento. La squadra campana non si ferma qui: il principale obiettivo per l’attacco è Sturridge. Si continua a trattare Gervinho e c’è un interesse per Graziano Pellè. La Sampdoria punta a blindare Ramirez, tentato dagli arabi dell’Al-Shabab. Derby Inter-Milan per Tonali. Continua il pressing del Monza per Donnarumma, al suo posto a Brescia potrebbe arrivare Destro. Il Benfica sogna il Matador Cavani, ma l’accordo è ancora lontano.