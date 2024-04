Corriere dello Sport: “Pirlo, 5ª vittoria di fila? Al “Barbera” per la storia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sullo score della Sampdoria e sulla gara contro il Palermo.

La squadra più in forma del momento. La Sampdoria viene da 4 vittorie di fila e mentre l’undici di Andrea Pirlo conquistava tutti i 12 punti a disposizione, molte delle altre squadre arrancavano. E con questo filotto di successi Pirlo, dopo un avvio non esaltante con anche la penalizzazione di 2 punti, è finalmente entrato in zona playoff.

RECUPERO. In queste ultime 4 giornate i doriani hanno recuperato 3 punti su Parma, Como e Pisa (9), 4 su Reggiana e Spezia (8) e 5 su Catanzaro e Brescia (7). A seguire tutte le altre, dai 6 punti conquistati da Venezia, Cremonese e SudTirol, ai 4 dell’Ascoli e ai 3 di Ternana, Cittadella e Palermo che sabato ospiterà i blucerchiati. Vincendo al “Barbera” la Samp affiancherebbe anche Cittadella e Venezia che sono le uniche a poter vantare quest’anno una più lunga serie di successi, cinque. Sembra veramente che i blucerchiati abbiano cambiato marcia.

A Palermo, dunque, Pirlo può entrare nella storia della Samp. Ma in B possiamo trovare anche ben 9 vittorie di fila, ma nel 1940/41 la squadra aveva un altro nome, la Liguria. Tra la 6ª e la 14ª d’andata 2-1 all’Alessandria, 3-2 a Vercelli, 4-1 al Pisa, 3-1 a Lucca, 3-2 all’Udinese, 2-1 a Reggio Emilia, 3-0 all’Anconitana, 3-1 a Brescia e 3-0 al Padova.